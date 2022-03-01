Грузинская оппозиция требует отставки Гарибашвили

Участники продолжающихся четвертый день в центре Тбилиси митингов в поддержку Украины во вторник вечером определились с требованиями: отставка правительства, закрытие воздушного пространства для России и представление заявки Грузии на вступление в Евросоюз.

"Мы определились с требованиями - премьер Ираклий Гарибашвили должен уйти в отставку вместе со своим правительством. Позор, которым он облил всю Грузию останется в нашей истории надолго. Гарибашвили уже не представляет наш народ. Мы должны добиться закрытия неба Грузии для России и от имени грузинского народа представить заявку Грузии на вступление в Евросоюз", - заявила на митинге перед парламентом одна из лидеров оппозиционной партии "Дроа" Елена Хоштария.

Протест грузинской оппозиции был усилен принятым во вторник решением президента Украины Владимира Зеленского отозвать украинского посла из Грузии для консультаций в связи с отказом грузинских властей вводить санкции против России, а также не отправлять на Украину добровольцев.

Аналогичный митинг в поддержку Украины провели сторонники оппозиции в Батуми, где после стычки с полицией, по информации местных СМИ, были задержаны семеро оппозиционеров.