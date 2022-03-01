Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9039 RUR   0.0163 GBR   2.2801 TRY   0.1229

Цена на нефть

28.02 $/bbl +/- WTI 95.72 +4.13 Brent 100.99 +3.06

Погода в Баку

  ночь день

Регион 01.03.2022 23:03

Грузинская оппозиция требует отставки Гарибашвили

Участники продолжающихся четвертый день в центре Тбилиси митингов в поддержку Украины во вторник вечером определились с требованиями: отставка правительства, закрытие воздушного пространства для России и представление заявки Грузии на вступление в Евросоюз.

"Мы определились с требованиями - премьер Ираклий Гарибашвили должен уйти в отставку вместе со своим правительством. Позор, которым он облил всю Грузию останется в нашей истории надолго. Гарибашвили уже не представляет наш народ. Мы должны добиться закрытия неба Грузии для России и от имени грузинского народа представить заявку Грузии на вступление в Евросоюз", - заявила на митинге перед парламентом одна из лидеров оппозиционной партии "Дроа" Елена Хоштария.

Протест грузинской оппозиции был усилен принятым во вторник решением президента Украины Владимира Зеленского отозвать украинского посла из Грузии для консультаций в связи с отказом грузинских властей вводить санкции против России, а также не отправлять на Украину добровольцев.

Аналогичный митинг в поддержку Украины провели сторонники оппозиции в Батуми, где после стычки с полицией, по информации местных СМИ, были задержаны семеро оппозиционеров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ТРЕБОВАНИЯ


Похожие новости


Грузинский премьер заявил о готовности правительства конструктивно сотрудничать с оппозицией Саакашвили призывает грузинскую оппозицию к объединению Оппозиционеры заполнили площадь Свободы в Тбилиси, где начинается акция под девизом "Свободу Мише" Организаторы акции оппозиции в Тбилиси обещают участие в ней сотен тысяч сторонников Саакашвили Премьер Грузии считает беспокойство оппозиции о состоянии здоровья Саакашвили наигранным перед вторым туром выборов Премьер-министр Грузии обвинил партию Саакашвили в срыве соглашения властей с оппозицией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]