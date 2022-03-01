Франция, Германия и Польша считают события в Украине серьезнейшей угрозой евроатлантической безопасности

Главы МИД Франции, Германии и Польши, совещавшиеся во вторник в Лодзи в формате "Веймарского треугольника", осудили события в Украине.
Участники встречи видят в событиях в Украине "самую серьезную угрозу евроатлантической безопасности за десятки лет", говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Франции.
Министры иностранных дел Франции, Германии и Польши призвали российскую сторону к прекращению операции в Украине и выводу своих войск. Они подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
В заявлении приветствуется "быстрая, единая и решительная реакция Европейского союза и всех его государств-членов путем принятия новых и расширенных ограничительных мер" в отношении России.
Главы МИД также заявили о "признании европейских устремлений Украины и ее выбора в пользу Европы".
"Мы готовы поддержать Украину, ее правительство и население в этот трудный и жизненно важный момент в плане экономическом, финансовом, поставляя военное и гуманитарное оснащение, а также направляя сильные политические сигналы на всех возможных уровнях, в двустороннем порядке и в международные организации", - сказано в заявлении трех министров.
Они приветствовали решение ЕС о выделении 500 млн евро для усиления украинских вооруженных сил.
"Веймарский треугольник" - это группа по развитию сотрудничества Франции, Германии и Польши в кризисных зонах. Она функционирует в основном в форме встреч между лидерами этих трех стран, либо их министрами иностранных дел.
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