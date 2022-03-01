Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9039 RUR   0.0163 GBR   2.2801 TRY   0.1229

Цена на нефть

28.02 $/bbl +/- WTI 95.72 +4.13 Brent 100.99 +3.06

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.03.2022 23:05

Франция, Германия и Польша считают события в Украине серьезнейшей угрозой евроатлантической безопасности

Главы МИД Франции, Германии и Польши, совещавшиеся во вторник в Лодзи в формате "Веймарского треугольника", осудили события в Украине.

Участники встречи видят в событиях в Украине "самую серьезную угрозу евроатлантической безопасности за десятки лет", говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Франции.

Министры иностранных дел Франции, Германии и Польши призвали российскую сторону к прекращению операции в Украине и выводу своих войск. Они подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В заявлении приветствуется "быстрая, единая и решительная реакция Европейского союза и всех его государств-членов путем принятия новых и расширенных ограничительных мер" в отношении России.

Главы МИД также заявили о "признании европейских устремлений Украины и ее выбора в пользу Европы".

"Мы готовы поддержать Украину, ее правительство и население в этот трудный и жизненно важный момент в плане экономическом, финансовом, поставляя военное и гуманитарное оснащение, а также направляя сильные политические сигналы на всех возможных уровнях, в двустороннем порядке и в международные организации", - сказано в заявлении трех министров.

Они приветствовали решение ЕС о выделении 500 млн евро для усиления украинских вооруженных сил.

"Веймарский треугольник" - это группа по развитию сотрудничества Франции, Германии и Польши в кризисных зонах. Она функционирует в основном в форме встреч между лидерами этих трех стран, либо их министрами иностранных дел.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, УКРАИНА


Похожие новости


Шольц ведет консультации, в том числе с Макроном и Зеленским, по ситуации вокруг Украины - правительство ФРГ Лидеры Германии, Франции и Польши обсуждают в Берлине ситуацию вокруг Украины Главы МИД Германии и Франции посетят Украину через неделю Состоялся телефонный разговор Путина с Меркель и Макроном - Кремль Германия объявила ряд регионов Франции зонами высокого риска заражения коронавирусом Киев возлагает на Париж и Берлин моральную ответственность за утрату Грузией и Украиной части своих территорий

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]