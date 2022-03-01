Оператор СП2 подал заявление о банкротстве

Дочерняя компания "Газпрома" - оператор проекта "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG - подала заявления о банкротстве, сообщает швейцарский телеканал SRF.

Начальник отдела по вопросам экономики кантона Цуг Сильвия Тальманн-Гут при этом уточнила, что были уволены 106 человек персонала (ранее ошибочно сообщалось о 140).

"Вследствие развития геополитической ситуации и наложенных на Nord Stream 2 AG со стороны США санкций, компания была вынуждена расторгнуть контракты с персоналом. Мы глубоко сожалеем о данном вынужденном шаге", - говорится в комментарии самого оператора.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. На данный момент обе нитки магистрали построены, испытаны, заполнены газом и готовы к работе.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил Минэкономики Германии отозвать отчет по магистрали, ранее переданный регулятору - Федеральному сетевому агентству. Таким образом процесс сертификации газопровода остановлен. Затем США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.