ЕС принял решение об отключении от SWIFT 7 банков РФ

Постпреды ЕС одобрили список из семи российских банков, которые отключат от всемирной платежной системы SWIFT, среди них - ВТБ, ВЭБ. РФ, Промсвязьбанк, передает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с этим решением источники.
"Постпреды Европейского союза согласились исключить семь российских банков из финансовой системы SWIFT", - отмечает агентство.
По его данным, ЕС собирается отключить от SWIFT также Совкомбанк, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк.
Как отмечают источники агентства, некоторые страны, в том числе Польша, призывают применить данную меру к большему числу банков.
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