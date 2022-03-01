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Финансы 01.03.2022 23:40

ЕС принял решение об отключении от SWIFT 7 банков РФ

Постпреды ЕС одобрили список из семи российских банков, которые отключат от всемирной платежной системы SWIFT, среди них - ВТБ, ВЭБ. РФ, Промсвязьбанк, передает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с этим решением источники.

"Постпреды Европейского союза согласились исключить семь российских банков из финансовой системы SWIFT", - отмечает агентство.

По его данным, ЕС собирается отключить от SWIFT также Совкомбанк, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк.

Как отмечают источники агентства, некоторые страны, в том числе Польша, призывают применить данную меру к большему числу банков.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, СИСТЕМА, ОТКЛЮЧЕНИЕ


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