РФ запрещает вывоз наличной валюты на сумму свыше $10 тыс

РФ в дополнение к мерам валютного контроля в отношении юрлиц и фондового рынка также вводит ограничения и для физлиц.
"Запретить со 2 марта 2022 г. вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс. и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на дату вывоза", - говорится в указе президента Владимира Путина, текст которого распространила пресс-служба Кремля.
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