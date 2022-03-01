РФ запрещает вывоз наличной валюты на сумму свыше $10 тыс

РФ в дополнение к мерам валютного контроля в отношении юрлиц и фондового рынка также вводит ограничения и для физлиц.

"Запретить со 2 марта 2022 г. вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс. и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на дату вывоза", - говорится в указе президента Владимира Путина, текст которого распространила пресс-служба Кремля.