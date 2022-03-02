ГНФАР в феврале сократил продажу инвалюты почти в 2 раза, в январе-феврале – увеличил на 1,5%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в феврале 2022 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $371,2 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

ГНФАР в январе 2022 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $727 млн. Таким образом, в феврале по сравнению с январем объемы продаж инвалюты со стороны Госнефтефонда сократились почти в 2 раза.

Согласно подсчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан» на основе ежемесячных данных ГНФАР, в январе-феврале 2022 года фонд на аукционах продал инвалюты на сумму $1 млрд 98,2 млн (рост на 1,5% по сравнению с январем-февралем 2021 года – ИФ).

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

Как сообщалось ранее, в 2021 году ГНФАР на валютных аукционах продал $6 млрд 679 млн (спад на 8,6% по сравнению с показателем 2020 года - ИФ). Среднемесячный показатель продажи инвалюты на аукционах со стороны ГНФАР в 2021 году составил $556,6 млн.

А.Азизов