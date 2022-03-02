Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8908 RUR   0.0155 GBR   2.2629 TRY   0.1222

Цена на нефть

01.03 $/bbl +/- WTI 103.41 +7.69 Brent 104.97 +7.00

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 02.03.2022 14:40

ГНФАР в феврале сократил продажу инвалюты почти в 2 раза, в январе-феврале – увеличил на 1,5%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в феврале 2022 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $371,2 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

ГНФАР в январе 2022 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $727 млн. Таким образом, в феврале по сравнению с январем объемы продаж инвалюты со стороны Госнефтефонда сократились почти в 2 раза.

Согласно подсчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан» на основе ежемесячных данных ГНФАР, в январе-феврале 2022 года фонд на аукционах продал инвалюты на сумму $1 млрд 98,2 млн (рост на 1,5% по сравнению с январем-февралем 2021 года – ИФ).

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

Как сообщалось ранее, в 2021 году ГНФАР на валютных аукционах продал $6 млрд 679 млн (спад на 8,6% по сравнению с показателем 2020 года - ИФ). Среднемесячный показатель продажи инвалюты на аукционах со стороны ГНФАР в 2021 году составил $556,6 млн.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГНФАР, ИНВАЛЮТА, ПРОДАЖА


Похожие новости


ГНФАР за 9 месяцев увеличил продажу инвалюты на аукционах на 24,3%, в сентябре - на 26,9% Госнефтефонд Азербайджана в I полугодии сократил продажи инвалюты на валютных аукционах на 31% Госнефтефонд Азербайджана в июле сократил продажу инвалюты на аукционах на 32% Госнефтефонд Азербайджана в июне увеличил продажу инвалюты на аукционах на 24% Госнефтефонд Азербайджана в I квартале на валютных аукционах продал свыше $793 млн Госнефтефонд Азербайджана в 2016г сократил продажу инвалюты на валютных аукционах на 37,5%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]