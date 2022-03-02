Кампания на Новруз от Yelo Bank для вашего бизнеса

С приходом весны начинается подготовка к прекрасному празднику Новруз. Yelo Bank, желая привнести свою лепту в праздничное настроение бизнес владельцев, запускает новую кампанию по случаю праздника Новруз.
В течение всего марта вы можете получить микрокредиты в Yelo Bank на более выгодных условиях. Таким образом, вне зависимости от суммы комиссия по кредиту будет 0%!
Также в Yelo Bank есть возможность перечислять кредиты для микробизнеса прямо на карту. Все, что вам нужно сделать, это один раз прийти в банк, обзавестись картой и получить кредит. Вам нет надобности посещать банк за очередной суммой кредита, средства будут переведены прямо на вашу карту.
Уникальная микро бизнес карта, которая предоставляется в качестве подарка от банка, дает вам следующие возможности:
• Получения кредита до 100 000 манатов
• Льготный период до 12 месяцев
• Оперативная документация
• Возможность выбрать тарифный план с учетом вашего бизнеса
На этом преимущества не заканчиваются. При подаче заявки на получение кредита условный залог или осмотр дома не требуется. Больше никаких дополнительных затрат, таких как страховка и открытие счета.
Также возможно получение бизнес-кредитов всего от 5% годовых за счет средств фонда (ФРП, ААКР). Максимальная сумма этих кредитов составляет 10 миллионов манатов.
Кампания действительна до 31 марта. Воспользуйтесь предложением и возродите свой бизнес этой весной. Подробнее: https://bit.ly/ylqwa
Всех с наступающим праздником Новруз!
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Yelo Bank - яркий банкинг!
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