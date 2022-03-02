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02.03.2022 14:48

Кампания на Новруз от Yelo Bank для вашего бизнеса


С приходом весны начинается подготовка к прекрасному празднику Новруз. Yelo Bank, желая привнести свою лепту в праздничное настроение бизнес владельцев, запускает новую кампанию по случаю праздника Новруз.

В течение всего марта вы можете получить микрокредиты в Yelo Bank на более выгодных условиях. Таким образом, вне зависимости от суммы комиссия по кредиту будет 0%!


Также в Yelo Bank есть возможность перечислять кредиты для микробизнеса прямо на карту. Все, что вам нужно сделать, это один раз прийти в банк, обзавестись картой и получить кредит. Вам нет надобности посещать банк за очередной суммой кредита, средства будут переведены прямо на вашу карту.


Уникальная микро бизнес карта, которая предоставляется в качестве подарка от банка, дает вам следующие возможности:

• Получения кредита до 100 000 манатов

• Льготный период до 12 месяцев

• Оперативная документация

• Возможность выбрать тарифный план с учетом вашего бизнеса

На этом преимущества не заканчиваются. При подаче заявки на получение кредита условный залог или осмотр дома не требуется. Больше никаких дополнительных затрат, таких как страховка и открытие счета.

Также возможно получение бизнес-кредитов всего от 5% годовых за счет средств фонда (ФРП, ААКР). Максимальная сумма этих кредитов составляет 10 миллионов манатов.

Кампания действительна до 31 марта. Воспользуйтесь предложением и возродите свой бизнес этой весной. Подробнее: https://bit.ly/ylqwa

Всех с наступающим праздником Новруз!

Есть дополнительные вопросы? Тогда звоните на 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook, Instagram или Whatsapp и мы обязательно ответим!

Yelo Bank - яркий банкинг!

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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