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Регион 02.03.2022 14:53

Зурабишвили призывает ЕС ускорить шаги для приема Грузии в блок

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ЕС следует предпринять активные шаги, чтобы решить вопрос со вступлением Грузии в состав этого интеграционного объединения.

"ЕС должен найти способ ответить на наше долгое ожидание... Дать нам ощущение того, что мы являемся частью его семьи", - сказала Зурабишвили в интервью изданию The Financial Times.

"Мы ждем этого так же долго, как Украина. Мы на одном и том же пути, нас нужно учитывать. О нас не надо забывать", - отметила президента Грузии.

По ее словам, ситуация вокруг военной операции России на Украине "создала возможность" для того, чтобы ЕС принял решения о приеме соседних с ним стран, которые хотят стать его членами.

Западные СМИ отмечают, что вопрос о вступлении Грузии в состав ЕС обсуждается уже давно. Однако пока Грузия только входит в программу "Восточное партнерство", в которой участвует, в частности Украина.

В конце 2021 года первый замминистра иностранных дел республики Лаша Дарсалия заявил, что главным приоритетом внешней политики Грузии является вступление в НАТО и ЕС.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, ЧЛЕНСТВО


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