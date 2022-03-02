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Социум 02.03.2022 14:54

AZAL будет выполнять ежедневные рейсы по эвакуации граждан Азербайджана из Украины

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) на ежедневной основе будет выполнять рейсы для вывоза граждан Азербайджана из Украины.

«По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева авиакомпания AZAL ежедневно будет выполнять эвакуационные рейсы для вывоза соотечественников, желающих вернуться на Родину в связи с событиями в Украине. Посадка на эвакуационные рейсы для граждан Азербайджана бесплатная», - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Ранее, 1 марта, AZAL уже выполнил эвакуационный рейс, обеспечив возвращение на Родину 176 граждан Азербайджана.

«Для эвакуации соотечественников, выехавших из Украины в соседние государства, Азербайджаном дополнительно организуются и другие чартерные рейсы. Этими рейсами 28 февраля и 2 марта в Баку было доставлено 336 азербайджанских граждан», - говорится в информации.

Н.Аббасова

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Тэги: УКРАИНА, AZAL, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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