Глава МИД Украины: Сейчас неизвестно, когда состоятся новые переговоры с РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отвергает ультиматумы со стороны России и не может сообщить, когда состоятся новые переговоры с российской стороной.

"Мы готовы к переговорам, мы готовы к дипломатии. Но мы ни в коем случае не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов. Когда состоятся новые переговоры - на данный момент неизвестно", - сказал Кулеба во включении на Facebook в среду.