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СНГ 02.03.2022 14:57

Глава МИД Украины: Сейчас неизвестно, когда состоятся новые переговоры с РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отвергает ультиматумы со стороны России и не может сообщить, когда состоятся новые переговоры с российской стороной.

"Мы готовы к переговорам, мы готовы к дипломатии. Но мы ни в коем случае не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов. Когда состоятся новые переговоры - на данный момент неизвестно", - сказал Кулеба во включении на Facebook в среду.

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Тэги: УКРАИНА, МИД, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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