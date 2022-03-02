Украина и Молдавия подали заявки на экстренное присоединение к энергосистеме Европы

Украинский системный оператор "Укрэнерго" и молдавская Moldelectrica подали заявки на ускоренную синхронизацию украинской и молдавской энергосистем с энергосистемой континентальной Европы, говорится в сообщении ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии).
Украинская заявка подана 27 февраля, молдавская - 28 февраля.
Совет ENTSO-E оценил предпринятые "Укрэнерго" усилия по подготовке к синхронизации украинской и европейской энергосистем и в экстренном порядке подготовит условия для ее быстрого проведения.
"Совет ENTSO-E подтвердил свою полную поддержку быстрого определения ключевых условий чрезвычайной синхронизации операторов систем передачи TSO континентальной Европы", - отмечает ENTSO-E.
Определение условий срочной синхронизации будет включать в себя оценку защиты и динамической стабильности энергосистем, операций и рынков, правовых, нормативных и информационных технологий, включая кибербезопасность.
"ENTSO-E и его члены TSO понимают безотлагательность решения запроса на экстренную синхронизацию, обеспечивая при этом безопасность и стабильность энергосистемы континентальной Европы", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, Украина и Молдавия 24-26 февраля тестировали работу своих энергосистем в изолированном режиме от соседних стран в рамках подготовки к присоединению к энергосистеме континентальной Европы. Следующий такой тест планировалось провести летом. Однако в связи с началом спецоперации России на Украине украинские власти обратились к министрам энергетики стран ЕС с просьбой о скорейшей интеграции энергосистемы Украины в европейскую.
Синхронизация энергосистемы Украины с европейской ENTSO-E может быть проведена за несколько недель, считает еврокомиссар по энергетическим вопросам Кадри Симсон. Министерство энергетики Украины утверждает, что техническая стадия синхронизации продлится до двух недель.
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