Страны Балтии сокращают импорт электроэнергии из России

Балтийские операторы электросетей сокращают коммерческий импорт электроэнергии через соединения с Россией, сообщила литовская компания Litgrid.

С четверга общий объем электроэнергии, импортируемой из России в страны Балтии, не превысит 300 МВт: через системные соединения Литвы и Латвии с Россией не сможет поступать более чем 150 МВт по каждому из соединений.

По словам главы Litgrid Рокаса Масюлиса, потребности Литвы в электроэнергии будут покрываться преимущественно за счет местного производства и импорта из Евросоюза через соединения со Швецией, Польшей и Латвией.

Литва еще раньше приняла меры по сокращению перетоков электроэнергии из третьих стран. Коммерческие перетоки с Белоруссией были приостановлены с ноября 2020 года, с лета того же года России и Белоруссии запрещено использовать литовскую электроэнергетическую инфраструктуру для резервных услуг.

Литва, Латвия, Эстония, Белоруссия и Россия по-прежнему входят в единую энергосистему БРЭЛЛ. Страны Балтии планируют выйти из этой постсоветской энергосистемы и синхронизироваться с сетями Европы до конца 2025 года.