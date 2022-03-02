Страны Балтии сокращают импорт электроэнергии из России

Балтийские операторы электросетей сокращают коммерческий импорт электроэнергии через соединения с Россией, сообщила литовская компания Litgrid.
С четверга общий объем электроэнергии, импортируемой из России в страны Балтии, не превысит 300 МВт: через системные соединения Литвы и Латвии с Россией не сможет поступать более чем 150 МВт по каждому из соединений.
По словам главы Litgrid Рокаса Масюлиса, потребности Литвы в электроэнергии будут покрываться преимущественно за счет местного производства и импорта из Евросоюза через соединения со Швецией, Польшей и Латвией.
Литва еще раньше приняла меры по сокращению перетоков электроэнергии из третьих стран. Коммерческие перетоки с Белоруссией были приостановлены с ноября 2020 года, с лета того же года России и Белоруссии запрещено использовать литовскую электроэнергетическую инфраструктуру для резервных услуг.
Литва, Латвия, Эстония, Белоруссия и Россия по-прежнему входят в единую энергосистему БРЭЛЛ. Страны Балтии планируют выйти из этой постсоветской энергосистемы и синхронизироваться с сетями Европы до конца 2025 года.
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