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ТЭК 02.03.2022 15:18

ОПЕК+ проведет JMMC и министерскую встречу с интервалом в полчаса

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоится по плану, в 15:00 мск, сообщил секретариат ОПЕК.

Полноформатная встреча министров ОПЕК+ назначена на 16:30, в то время как ранее планировалась на 17:00.

По информации источников "Интерфакса", министры, как и прежде, не намерены изменять план по увеличению квот на добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки с апреля.

Цены на топливо бьют рекорды ввиду как геополитической ситуации, так и дефицита на рынке. Так, ОПЕК+ не может добыть столько, сколько планирует, сделка перевыполнялась в январе на 129%, что означает отставание от графика почти на 1 млн б/с (около 1% мирового спроса).

Предыдущие заседание комитета и встречи назначались с часовым интервалом, но проходили довольно быстро ввиду предрешенности исхода.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: МИР, ОПЕК, ЗАСЕДАНИЕ, ВРЕМЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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