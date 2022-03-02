ОПЕК+ проведет JMMC и министерскую встречу с интервалом в полчаса

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоится по плану, в 15:00 мск, сообщил секретариат ОПЕК.

Полноформатная встреча министров ОПЕК+ назначена на 16:30, в то время как ранее планировалась на 17:00.

По информации источников "Интерфакса", министры, как и прежде, не намерены изменять план по увеличению квот на добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки с апреля.

Цены на топливо бьют рекорды ввиду как геополитической ситуации, так и дефицита на рынке. Так, ОПЕК+ не может добыть столько, сколько планирует, сделка перевыполнялась в январе на 129%, что означает отставание от графика почти на 1 млн б/с (около 1% мирового спроса).

Предыдущие заседание комитета и встречи назначались с часовым интервалом, но проходили довольно быстро ввиду предрешенности исхода.