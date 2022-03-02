Конфликт РФ и Украины усугубляет проблемы с цепями поставок в мире

Конфликт России и Украины ударил по мировым цепям поставок, которые уже находились под давлением на фоне пандемии коронавируса, что привело к очередному росту цен, задержке в поставках и другим препятствиям для компаний, пытающихся поставить продукцию в другие страны мира.

Ситуация ставит под угрозу глобальные поставки металлов, сельскохозяйственной продукции и других товаров, а также может привезти к закрытию предприятий в Европе, на Украине и в России. Наблюдаемый в текущих условиях рост цен на энергоносители приводит к увеличению расходов на поставку товаров

Конфликт также может привести к росту конкуренции среди мировых компаний, которые прекращают торговые отношения с Россией на фоне самых масштабных санкций, введенных в отношении одной из крупнейших экономик с конца "холодной войны", пишет The New York Times.

Сбои в поставках товаров, задержки и рост цен для компаний, пользующихся глобальными цепочками поставок, наблюдаются в течение более двух лет. Хотя экономические последствия конфликта между Россией и Украиной и введенных в связи с ним санкций пока не ясны, представители многих отраслей готовятся к тому, что ситуация еще сильнее усугубится.

"Мировые цепи поставок уже страдают и находятся в нервном состоянии из-за пандемии", - говорит юрист Greenberg Traurig Лаура Рабиновиц, специализирующаяся на торговле. По ее словам, последствия для разных отраслей могут отличаться и зависеть от длительности конфликта, однако они будут масштабными из-за того, что цепи поставок уже находятся в уязвимом состоянии.

"Порты в США все еще существенно перегружены. Стоимость фрахтования очень высока. В Азии все еще закрыты некоторые предприятия", - сказала эксперт.

Последствия конфликта России и Украины уже проявились для компаний с комплексными цепями поставок, включая автопроизводителей. Так, Volkswagen AG сообщил, что дефицит компонентов вынудит компанию замедлить темпы производства на основном предприятии в Вольфсбурге и ряде других заводов в Германии, тогда как BMW планирует ограничить объемы производства в Германии, Азии и Великобритании.

Автопроизводители могут столкнуться с дефицитом и других ключевых материалов: Украина и Россия являются важными поставщиками палладия и платины, а также алюминия, стали и хрома.

Тем временем производители полупроводников с опасением ждут дефицита неона, ксенона и палладия, необходимых для производства их продукции. В свою очередь, производители картофельных чипсов и косметики могут столкнуться с дефицитом подсолнечного масла, основной объем которого производится в России и на Украине.

Затяжной конфликт может поставить под угрозу летний урожай пшеницы, из которой делаются хлеб, паста и фасованные продукты. Цены на продукты питания уже существенно выросли из-за сбоев в мировых цепях поставок.

Накануне тройка мировых лидеров морских контейнерных перевозок - швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk и французская CMA CGM - объявили о прекращении с 1 марта приема новых заказов на перевозку контейнеров в/из России.

На долю России приходится около одной пятой мирового объема торговли природным газом, кроме того, как РФ, так и Украина входят в число крупнейших экспортеров пшеницы, ячменя, кукурузы и удобрений.

"Война просто делает ситуацию в мире для сырьевых товаров еще хуже", -сказал партнер компании White and Williams Кристофер Ф. Грэм.