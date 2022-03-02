Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8908 RUR   0.0155 GBR   2.2629 TRY   0.1222

Цена на нефть

01.03 $/bbl +/- WTI 103.41 +7.69 Brent 104.97 +7.00

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 02.03.2022 15:27

Конфликт РФ и Украины усугубляет проблемы с цепями поставок в мире

Конфликт России и Украины ударил по мировым цепям поставок, которые уже находились под давлением на фоне пандемии коронавируса, что привело к очередному росту цен, задержке в поставках и другим препятствиям для компаний, пытающихся поставить продукцию в другие страны мира.

Ситуация ставит под угрозу глобальные поставки металлов, сельскохозяйственной продукции и других товаров, а также может привезти к закрытию предприятий в Европе, на Украине и в России. Наблюдаемый в текущих условиях рост цен на энергоносители приводит к увеличению расходов на поставку товаров

Конфликт также может привести к росту конкуренции среди мировых компаний, которые прекращают торговые отношения с Россией на фоне самых масштабных санкций, введенных в отношении одной из крупнейших экономик с конца "холодной войны", пишет The New York Times.

Сбои в поставках товаров, задержки и рост цен для компаний, пользующихся глобальными цепочками поставок, наблюдаются в течение более двух лет. Хотя экономические последствия конфликта между Россией и Украиной и введенных в связи с ним санкций пока не ясны, представители многих отраслей готовятся к тому, что ситуация еще сильнее усугубится.

"Мировые цепи поставок уже страдают и находятся в нервном состоянии из-за пандемии", - говорит юрист Greenberg Traurig Лаура Рабиновиц, специализирующаяся на торговле. По ее словам, последствия для разных отраслей могут отличаться и зависеть от длительности конфликта, однако они будут масштабными из-за того, что цепи поставок уже находятся в уязвимом состоянии.

"Порты в США все еще существенно перегружены. Стоимость фрахтования очень высока. В Азии все еще закрыты некоторые предприятия", - сказала эксперт.

Последствия конфликта России и Украины уже проявились для компаний с комплексными цепями поставок, включая автопроизводителей. Так, Volkswagen AG сообщил, что дефицит компонентов вынудит компанию замедлить темпы производства на основном предприятии в Вольфсбурге и ряде других заводов в Германии, тогда как BMW планирует ограничить объемы производства в Германии, Азии и Великобритании.

Автопроизводители могут столкнуться с дефицитом и других ключевых материалов: Украина и Россия являются важными поставщиками палладия и платины, а также алюминия, стали и хрома.

Тем временем производители полупроводников с опасением ждут дефицита неона, ксенона и палладия, необходимых для производства их продукции. В свою очередь, производители картофельных чипсов и косметики могут столкнуться с дефицитом подсолнечного масла, основной объем которого производится в России и на Украине.

Затяжной конфликт может поставить под угрозу летний урожай пшеницы, из которой делаются хлеб, паста и фасованные продукты. Цены на продукты питания уже существенно выросли из-за сбоев в мировых цепях поставок.

Накануне тройка мировых лидеров морских контейнерных перевозок - швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk и французская CMA CGM - объявили о прекращении с 1 марта приема новых заказов на перевозку контейнеров в/из России.

На долю России приходится около одной пятой мирового объема торговли природным газом, кроме того, как РФ, так и Украина входят в число крупнейших экспортеров пшеницы, ячменя, кукурузы и удобрений.

"Война просто делает ситуацию в мире для сырьевых товаров еще хуже", -сказал партнер компании White and Williams Кристофер Ф. Грэм.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]