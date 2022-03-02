Путин обсудил с Токаевым Украину и укрепление партнерства с Казахстаном

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщила в среду пресс-служба Кремля.
"Обсуждена ситуация в контексте проводимой Россией специальной военной операции по защите гражданского населения Донбасса, а также вопросы дальнейшего укрепления российско-казахстанского стратегического партнерства и сотрудничества в различных областях", - говорится в сообщении пресс-службы.
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