Путин обсудил с Токаевым Украину и укрепление партнерства с Казахстаном

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщила в среду пресс-служба Кремля. "Обсуждена ситуация в контексте проводимой Россией специальной военной операции по защите гражданского населения Донбасса, а также вопросы дальнейшего укрепления российско-казахстанского стратегического партнерства и сотрудничества в различных областях", - говорится в сообщении пресс-службы.

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