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СНГ 02.03.2022 15:49

Бизнес хочет обсудить с Белоусовым последствия заморозки дивидендов нерезидентам, обслуживание долга в валюте

Последствия введенного накануне запрета на выплату российскими эмитентами дивидендов в адрес нерезидентов, как ожидается, будут одной из тем встречи представителей крупного бизнеса с первым вице-премьером Андреем Белоусовым, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с ситуацией.

Запрет может коснуться в том числе российских инвесторов, многие из которых владеют долями в своих компаниях через структуры из зарубежных юрисдикций: при выплате причитающиеся им средства будут заморожены на счетах депозитария, говорят собеседники агентства.

Еще один вопрос - обслуживание евробондов и кредитов зарубежных банков, который возник как из-за введенных властями на фоне санкций капитальных ограничений, так и из-за требования продавать 80% валютной выручки.

Как ранее сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к экономическому блоку правительства, в среду запланирована встреча Белоусова с РСПП. Помимо первого вице-премьера и главы РСПП Александра Шохина, планируется участие ряда членов бюро правления союза - как очно, так и в режиме ВКС. Среди них Алексей Мордашов, Андрей Бокарев, Дмитрий Пумпянский, Александр Дюков, Андрей Гурьев и другие. Правительство, помимо первого вице-премьера, будет представлять глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В четверг у Белоусова запланирована встреча в "Деловой России". Оба мероприятия будут носить закрытый характер.

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