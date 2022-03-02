РФ отменяет НДС на золото для граждан, чтобы отвлечь их от доллара

Инициатива отменить НДС на золото для граждан, обсуждавшаяся много лет и так и не реализованная, оперативно нашла поддержку после того, как российский финансовый рынок вступил в полосу невиданной турбулентности из-за жестких санкций: чиновники хотят дать гражданам альтернативу американскому доллару.

Минфин РФ подготовил положительное заключение на законопроект депутатов Госдумы об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц, говорится в сообщении министерства.

"Сегодня при покупке золотого слитка в банке уплачивается НДС товара в размере 20%. Обратная операция - продажа слитка банку - возврата уплаченного НДС не предполагает, что делает операции с золотом невыгодными для граждан", - говорится в сообщении.

Минфин отмечает, что на фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов.

"Американская валюта более волатильна, подвержена разного рода рискам. Из-за этого она не может составить достойной конкуренции драгоценным металлам", - приводятся в сообщении слова министра финансов России Антона Силуанова.

В сообщении отмечается, что курс золота подвержен краткосрочным колебаниям, однако в долгосрочной перспективе вложения показывают свою прибыльность.

В среду на заседании правительства о поддержке решения отменить НДС на драгметаллы для граждан с 1 марта сообщил премьер Михаил Мишустин. Законопроект Госдума рассмотрит уже 4 марта.

"Такие вложения могут стать хорошей альтернативой покупке валюты", - заявил премьер.