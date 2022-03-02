Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8908 RUR   0.0155 GBR   2.2629 TRY   0.1222

Цена на нефть

01.03 $/bbl +/- WTI 103.41 +7.69 Brent 104.97 +7.00

Погода в Баку

  ночь день

Социум 02.03.2022 15:51

Из Украины эвакуировано около 4 тыс. азербайджанцев – МИД Азербайджана

Из Украины по состоянию на 2 марта эвакуировано около 4 тыс. азербайджанцев, заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«В связи с ситуацией в Украине на повестке дня стоит эвакуация азербайджанцев в нашу страну. На сегодняшний день украинскую границу (на выезд – ИФ) пересекли около 4 тыс. азербайджанцев. Важным вопросом является эвакуация азербайджанцев из районов, где ведутся активные боевые действия», - сказала Абдуллаева в среду на брифинге.

Она отметила, что с учетом отмены визового режима, граждане Азербайджана могут выехать из Украины через Молдову, Польшу, Словакию, Румынию и Венгрию.

Абдуллаева сообщила, что первыми двумя чартерными рейсами из Румынии в Азербайджан вернулись 168 человек. «В чартерных рейсах большое внимание уделялось женщинам и детям. Эти чартерные рейсы будут продолжаться. Сегодня будет осуществлен еще один чартерный рейс, и более 170 граждан Азербайджана будут доставлены в Азербайджан», - отметила она.

Представитель МИД добавила, до с начала боевых действий в Украине погибли 5 граждан Азербайджана.

«Мы просим наших граждан в Украине соблюдать правила безопасности и следовать решениям украинских властей», - подчеркнула Абдуллаева.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЭВАКУАЦИЯ


Похожие новости


AZAL будет выполнять ежедневные рейсы по эвакуации граждан Азербайджана из Украины Из Харькова в Польшу эвакуируют 500 граждан Азербайджана – Консульство Здание Почетного консульства Азербайджана в Харькове не пострадало в результате ракетного удара по городу AZAL доставил в Баку около 180 граждан Азербайджана, эвакуированных из Украины Украину с начала военной операции покинули свыше 1,6 тыс. граждан Азербайджана Азербайджан организует два чартерных рейса для эвакуации своих граждан, выехавших из Украины

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]