Из Украины эвакуировано около 4 тыс. азербайджанцев – МИД Азербайджана

Из Украины по состоянию на 2 марта эвакуировано около 4 тыс. азербайджанцев, заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«В связи с ситуацией в Украине на повестке дня стоит эвакуация азербайджанцев в нашу страну. На сегодняшний день украинскую границу (на выезд – ИФ) пересекли около 4 тыс. азербайджанцев. Важным вопросом является эвакуация азербайджанцев из районов, где ведутся активные боевые действия», - сказала Абдуллаева в среду на брифинге.

Она отметила, что с учетом отмены визового режима, граждане Азербайджана могут выехать из Украины через Молдову, Польшу, Словакию, Румынию и Венгрию.

Абдуллаева сообщила, что первыми двумя чартерными рейсами из Румынии в Азербайджан вернулись 168 человек. «В чартерных рейсах большое внимание уделялось женщинам и детям. Эти чартерные рейсы будут продолжаться. Сегодня будет осуществлен еще один чартерный рейс, и более 170 граждан Азербайджана будут доставлены в Азербайджан», - отметила она.

Представитель МИД добавила, до с начала боевых действий в Украине погибли 5 граждан Азербайджана.

«Мы просим наших граждан в Украине соблюдать правила безопасности и следовать решениям украинских властей», - подчеркнула Абдуллаева.

Х.Насирзаде