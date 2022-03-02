Dow Jones и S&P уверенно растут

Американские фондовые индексы начали торги в среду подъемом, однако затем Nasdaq перешел к снижению.

Внимание инвесторов сосредоточено на заявлениях председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла, а также на ситуации в Украине, поскольку вводимые против России санкции вызывают повышение цен на различные виды сырья, сообщает MarketWatch.

Повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на мартовском заседании будет целесообразным в связи с высокой инфляцией, существенным спросом в экономике и исключительной жесткостью рынка труда, заявил Пауэлл.

Как сообщается в тексте речи, с которой глава Федрезерва выступит позднее в среду в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, пока слишком рано делать выводы о том, каким образом действия России в Украине и тяжелые экономические ограничения, введенные Западом против Москвы, повлияют на американскую экономику.

«Проведение подобающей денежно-кредитной политики в этих условиях требует признания того, что ситуация в экономике меняется неожиданным образом», - сказал он.

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в феврале составил 475 тыс. Средний прогноз аналитиков предполагал менее значительное увеличение: на 388 тыс. по результатам опроса Trading Economics и 400 тыс. среди респондентов The Wall Street Journal.

При этом данные за январь были очень сильно пересмотрены - до увеличения на 509 тыс. по сравнению с ранее объявленным сокращением на 301 тыс.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 378-440 тыс., а безработица опустилась до 3,9% с 4% в январе.

Оператор сетей магазинов фиксированных цен Dollar Tree в четвертом финансовом квартале, который завершился 29 января, сократил чистую прибыль на 9,7%, при этом выручка выросла на 4,6%, но не оправдала прогноз. Котировки акций компании падают на 3,8% в начале торгов в среду.

Salesforce.com Inc., поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами, в четвертом финквартале (ноябрь-январь) получила рекордную выручку, которая к тому же оказалась выше прогноза рынка. Между тем прогноз прибыли на текущий квартал и весь фингод разочаровал инвесторов. Бумаги компании дешевеют на 0,5%.

Оператор сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. в четвертом квартале сократил чистый убыток чуть более чем в семь раз, поскольку зрители начали возвращаться в залы. Тем не менее, стоимость компании снижается на 1,2%.

Между тем акции Hewlett Packard Enterprise подскочили в цене на 7,6%. Поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг, в первом финквартале (ноябрь-январь) увеличила чистую прибыль сильнее ожиданий аналитиков и улучшила годовой прогноз.

Цена бумаг Ford Motor Co. подскочила на 5,8%. Автопроизводитель сократил продажи в феврале почти на 21% в годовом выражении, однако объем новых заказов взлетел в четыре раза и достиг рекорда.

Значение Dow Jones Industrial Average к 19:07 по бакинскому времени увеличилось на 0,9% и составляло 33595,07 пункта. Лидерами подъема среди компонентов индекса выступают акции Chevron Corp., которые подорожали на 3,7%, и Intel Corp. - на 2,3%.

При этом снижение помимо Salesforce.com демонстрируют только котировки бумаг Visa Inc. - на 0,9% и Walmart Inc. - на 0,15%.

Standard & Poors 500 к 19:10 по бакинскому времени вырос на 0,5%, достигнув 4328,04 пункта.

Между тем индекс Nasdaq Composite перешел к снижению и потерял к этому времени 0,05% - до 13526,03 пункта.

В том числе дешевеют акции Meta Platforms - на 0,7%, Amazon.com Inc. - на 1,3%.