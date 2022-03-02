Россия не позволит Украине создать ядерное оружие - Лавров

Украина имеет технический потенциал для создания ядерного оружия, Россия не позволит ей этого сделать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Есть технический, технологический потенциал. Об этом говорил президент Владимир Владимирович Путин, наши эксперты также комментировали эту ситуацию. Могу ответственно заявить, что мы этого сделать не позволим», - сказал Лавров в интервью телеканалу «Аль-Джазира».