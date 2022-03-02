Цены на пшеницу взлетели до максимума за 14 лет

Цены на пшеницу взлетели до максимума с 2008 года на фоне опасений относительно вероятных перебоев поставок зерновых из-за российской военной спецоперации в Украине, сообщает MarketWatch.

Котировки майских фьючерсов на пшеницу в Чикаго в ходе торгов в среду подскочила на 7,6% и достигла $10,59 за бушель.

«И Россия, и Украина являются крупными производителями пшеницы, на долю которых в совокупности приходится около 30% мирового экспорта, так что это одно из направлений, где остро ощущается прямое экономическое воздействие», - заявили аналитики Deutsche Bank.

Закрытие черноморских портов «означает, что поставки пшеницы из Украины по морю в течение неопределенного периода времени будут невозможны», отмечает сырьевой аналитик Commerzbank Карстен Фрич. «Кроме того, судоходные компании больше не принимают заказы на доставку из или в Россию, - добавил он. - И в любом случае в настоящее время практически ни один покупатель не захочет заказывать российскую пшеницу. Это означает, что до 30% мирового экспорта пшеницы в настоящее время отрезано от рынка в большей или меньшей степени».

Цены майских фьючерсов на кукурузу в среду повышаются на 1,3% - до $7,35 за бушель. Это максимальный уровень с 2013 года.

Между тем соевые бобы подешевели на 0,8% - до $16,94 за бушель.

По данным Commerzbank, на Россию и Украину в совокупности приходится почти треть мирового экспорта пшеницы, 19% кукурузы и 80% подсолнечного масла, и большая часть этого объема проходит через черноморские порты.