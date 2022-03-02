В Минобороны РФ назвали потери в ходе спецоперации в Украине

В ходе операции РФ в Украине убиты 2 тыс. 870 украинских военных и националистов, ранены около 3,7 тыс. человек, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины потери составляют: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными», - сказал Конашенков на брифинге в среду.
«Только по подтвержденным данным, количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека», - сообщил представитель Минобороны РФ.
Он также сообщил, что «498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга». «1597 наших товарищей получили ранения», - сказал Конашенков.
«Распространяемая многими западными и отдельными российскими СМИ информация о якобы «неисчислимых» потерях российской группировки, - это целенаправленная дезинформация», - сказал представитель Минобороны РФ.
Он сообщил, что семьям погибших российских военных оказывается вся возможная помощь.
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