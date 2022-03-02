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Внешняя политика 02.03.2022 21:50

Азербайджан и Куба обсудили перспективы сотрудничества

Перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Кубой в различных областях, в том числе в медицине, образовании и туризме, обсудили в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и новый посол Кубы в стране Карлос Вальдес де ла Консепсьон, сообщили в МИД Азербайджана. Байрамов принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Кубы.

«Стороны обменялись мнениями о возможностях развития сотрудничества на двустороннем уровне, в том числе в медицине, образовании, туризме и других областях», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, размещенном на его сайте.

Байрамов отметил существующее сотрудничество между двумя странами как в двустороннем, так и в многостороннем формате, а также политический диалог на высоком уровне, и добавил, что есть перспективы развития отношений по многим направлениям.

В свою очередь Карлос Вальдес де ла Консепсьон особо подчеркнул сотрудничество между двумя странами на международном уровне, отметили в МИД Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, МИД, СОТРУДНИЧЕСТВО


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