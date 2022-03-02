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Дальнее зарубежье 02.03.2022 21:31

Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую действия РФ в Украине

Генеральная Ассамблея ООН в среду большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую действия РФ в Украине и требующую вывод из этой страны российских военных.

«Проект резолюции принят», - заявил председатель ГА ООН Абдулла Шахид по итогам голосования.

В поддержку проекта проголосовали 141 государство, пять выступили против и 35 воздержались на голосовании.

Проект резолюции требует от России «немедленного, полного и безусловного вывода всех своих военных сил с территории Украины в пределах международно признанных границ».

К вечеру вторника почти половина из 193 стран-участниц ГА подписалась в качестве соавторов проекта резолюции. Его текст похож на проект резолюции, против которой Россия применила право вето на заседании Совбеза ООН на прошлой неделе.

После этого члены Совбеза ООН проголосовали в поддержку резолюции о созыве чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи по ситуации вокруг Украины, использовать право вето во время этого голосования было нельзя. Таким образом, члены СБ ООН приняли резолюцию Генассамблеи ООН 377, которая предусматривает передачу в ГА ООН вопросов, которые не могут рассмотреть в Совбезе «из-за разногласий постоянных членов».

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Тэги: ООН, РЕЗОЛЮЦИЯ, УКРАИНА, ПРИНЯТИЕ


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