AZAL в четверг выполнит рейс из Румынии для вывоза соотечественников, покинувших Украину

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) сообщила, что в четверг выполнит эвакуационный рейс из Румынии для вывоза соотечественников, покинувших Украину и выехавших в соседние страны.

«В связи с закрытием по техническим причинам международного аэропорта Яссы, вылет очередного эвакуационного рейса AZAL из Румынии перенесен на завтра - 3 марта, в 11:00 утра по местному времени (13:00 по бакинскому времени)», - сообщает в среду национальный авиаперевозчик в фейсбуке.

Там же отметили, что прибытие эвакуационного рейса AZAL с соотечественниками на борту в Баку планируется в 16:00 по местному времени.

В компании добавили, что AZAL ежедневно будет выполнять эвакуационные рейсы для вывоза соотечественников, желающих вернуться в связи с событиями в Украине. Посадка на эвакуационные рейсы для граждан Азербайджана бесплатная.

Ранее, 1 марта, AZAL уже выполнил эвакуационный рейс, обеспечив возвращение 176 граждан Азербайджана.

Для эвакуации соотечественников, выехавших из Украины в соседние государства, Азербайджаном дополнительно организуются и другие чартерные рейсы. Этими рейсами 28 февраля и 2 марта в Баку было доставлено 336 азербайджанских граждан, отмечал национальный авиаперевозчик.

Р.Керимов