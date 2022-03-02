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Спорт 02.03.2022 22:34

Абрамович объявил о продаже «Челси»

Российский предприниматель Роман Абрамович объявил о продаже лондонского «Челси», сообщает пресс-служба футбольного клуба.

«Я хотел бы ответить на спекуляции в СМИ за последние несколько дней относительно моего владения ФК «Челси». Как я уже говорил, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Поэтому в текущей ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров», - говорится в сообщении.

Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АБРАМОВИЧ, ЧЕЛСИ, ПРОДАЖА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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