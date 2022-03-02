США вводят ограничения на экспорт в РФ оборудования для добычи нефти и газа

Администрация США вводит меры экспортного контроля в отношении оборудования, поставляемого в РФ для добычи нефти и газа, говорится в заявлении Белого дома.

«Посредством экспортного контроля в отношении оборудования для добычи нефти и газа Минторг введет ограничения на экспорт технологий, которые обеспечивали в долгосрочной перспективе нефтеперерабатывающие мощности России», - отмечается в документе.

В нем также утверждается, что переработка нефти является ключевым источником поступлений средств для развития вооруженных сил России.

В то же время в заявлении указано, что США и их союзники не заинтересованы в снижении мировых поставок энергоресурсов, поэтому поступление средств за них выведены из-под действия санкций.

«Но мы (США - ИФ) и наши союзники разделяем сильный интерес в снижении в долгосрочной перспективе статуса России как ведущего поставщика энергоресурсов», - указано в документе.