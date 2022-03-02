США вводят блокирующие санкции в отношении 22 компаний РФ, связанных с обороной

США приняли решение ввести блокирующие санкции в отношении 22 российских компаний, связанных с оборонным сектором, сообщает Белый дом.

«Среди принимаемых сегодня действий - полностью блокирующие санкции в отношении структур российской обороны», - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Белого дома.

«Всего санкции коснутся 22 российских структур, связанных с обороной, в том числе фирм, которые создают боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы электронного оружия, ракеты, а также беспилотные летательные аппараты для российских военных», - подчеркивается в документе.

Как отмечается, США вводят новые санкционные меры в связи с действиями России в Украине.