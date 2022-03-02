Арестован начальник управления Минобороны Азербайджана - СМИ

Начальник финансового и бюджетного управления министерства обороны Азербайджана генерал-майор Низами Мамедов арестован по обвинению в присвоении денежных средств, пишут в среду азербайджанские СМИ.
Сообщается, что решением Бакинского военного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что в результате спецоперации Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана по обвинению в хищениях были арестованы шесть бывших и действующих высокопоставленных офицеров Минобороны страны, курирующих финансовые вопросы.
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