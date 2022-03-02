США вводят ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров в Беларусь

США вводят ограничения на экспорт различной высокотехнологичной продукции в Беларусь в ответ на ее позицию в отношении ситуации в Украине, говорится в заявлении Белого дома.
«Министерство торговли распространит строгую политику экспортного контроля, введенную по отношению к России, на Беларусь», - отмечается в документе.
В заявлении отмечается, что эти меры помогут предотвратить поставку товаров, технологий и программного обеспечения через Беларусь в Россию. Таким образом, утверждается в документе, это сократит военные возможности обеих стран.
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