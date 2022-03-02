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Дальнее зарубежье 02.03.2022 23:04

США вводят ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров в Беларусь

США вводят ограничения на экспорт различной высокотехнологичной продукции в Беларусь в ответ на ее позицию в отношении ситуации в Украине, говорится в заявлении Белого дома.

«Министерство торговли распространит строгую политику экспортного контроля, введенную по отношению к России, на Беларусь», - отмечается в документе.

В заявлении отмечается, что эти меры помогут предотвратить поставку товаров, технологий и программного обеспечения через Беларусь в Россию. Таким образом, утверждается в документе, это сократит военные возможности обеих стран.

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Тэги: США, БЕЛАРУСЬ, ЭКСПОРТ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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