Антитеррористическое учение стран СНГ планируется в этом году на территории РФ

Силовые структуры стран СНГ планируют провести в текущем году антитеррористическое учение в России, заявил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) Содружества Евгений Сысоев.

«Отработке тесного взаимодействия силовых структур на пространстве СНГ способствует проведение ежегодных совместных антитеррористических учений. В текущем году нами планируется организация такого учения на территории Российской Федерации», - сказал Сысоев, выступая на XV совещании руководителей национальных антитеррористических центров государств - участников СНГ.

По его словам, важным направлением деятельности АТЦ является информационно-аналитическое обеспечение деятельности специальных служб стран Содружества.

«Центром будет продолжена работа по подготовке аналитических исследований и методических рекомендаций по темам, представляющим интерес для компетентных органов», - сказал он.