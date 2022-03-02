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СНГ 02.03.2022 23:15

Антитеррористическое учение стран СНГ планируется в этом году на территории РФ

Силовые структуры стран СНГ планируют провести в текущем году антитеррористическое учение в России, заявил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) Содружества Евгений Сысоев.

«Отработке тесного взаимодействия силовых структур на пространстве СНГ способствует проведение ежегодных совместных антитеррористических учений. В текущем году нами планируется организация такого учения на территории Российской Федерации», - сказал Сысоев, выступая на XV совещании руководителей национальных антитеррористических центров государств - участников СНГ.

По его словам, важным направлением деятельности АТЦ является информационно-аналитическое обеспечение деятельности специальных служб стран Содружества.

«Центром будет продолжена работа по подготовке аналитических исследований и методических рекомендаций по темам, представляющим интерес для компетентных органов», - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, СНГ, УЧЕНИЯ, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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