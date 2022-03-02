Новак: за год ситуация должна выправиться

ОПЕК+ видит низкие темпы восстановления добычи нефти во многих странах альянса, что влияет на цены на топливо, однако рассчитывает, что ситуация сбалансируется в течение года, заявил в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК) вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания коалиции в среду.

«Запасы снижаются, но рынок восстанавливается. Мы видим, что на рынке есть неопределенности, связанные и с геополитической ситуацией, и с тем, что инвестиции, которые снизились в последние несколько лет, влияют на восстановление добычи. Во многих странах мы видим, что свободные мощности снижаются значительно. Также есть большая волатильность по ценам, но надеемся, что в течение года это будет сбалансировано», - сообщил Новак.

Он отметил, что Россия по итогам апреля может выйти на уровень 10,4 млн барр./сутки, что составляет 95% к допандемийному уровню. «Если мы продолжим такими же темпами, то в мае мы выйдем на уровень, который был два года назад, когда мы значительно снизили собственную добычу из-за пандемии, как и другие страны ОПЕК+», - добавил вице-премьер.

Как сообщалось, министры ОПЕК+ на заседании в среду приняли решение о сохранении плана по увеличению квот на добычу нефти в апреле на 400 тыс. б/с.

Согласно отчету экспертов ОПЕК, в январе страны ОПЕК+ исполнили сделку на 129%. Это означает, что альянс добывает почти на 1 млн б/с (примерно 1% мирового спроса) меньше, чем определено квотами.

Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 31 марта.