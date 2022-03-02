Молдова не будет принимать военного участия в конфликте в Украине - президент

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что республика сохранит нейтралитет и не будет вовлечена в военный конфликт на территории Украины.

«С первого дня я призывала остановить боевые действия, решать все проблемы мирным путем. В то же время, Молдова подчеркивает свой нейтральный статус и не вовлечение военным путем в этот конфликт», - сказала Санду в среду на совместной пресс-конференции с Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Она пояснила, что молдавские власти в это время «сконцентрировались на управлении гуманитарным кризисом, в первую очередь, связанным с потоками беженцев».

По ее словам, с начала войны границу пересекли около 112 тыс. граждан Украины, из которых половина осталась в Молдове. «Молдова находится на пределе возможностей и нуждается в немедленной поддержке международного сообщества», - подчеркнула президент.

Она отметила, что «это требует усилий и ресурсов, оказывает давление на страну, которая имеет ограниченные ресурсы».

«Мы уже получили сигналы о готовящейся помощи от Евросоюза, Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Турции и Литвы. Мы благодарны за эту помощь. В свою очередь, Молдова предоставит прибежище всем нуждающимся. В эти дни граждане Молдовы доказали, что являются европейцами по поступкам и чаяниям», - сказала Санду.

В связи с ситуацией в Украине парламент Молдовы объявил в стране режим чрезвычайного положения на период 60 дней, начиная с 24 февраля. За шесть дней конфликта в Молдову въехало 112 тыс. беженцев с Украины. Большая часть из них уже выехала далее, в страны Евросоюза. В то же время, около 50 тыс. беженцев размещены в Молдове.