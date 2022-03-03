Баку примет молодежный чемпионат Европы по борьбе

Баку примет кубок мира по греко-римской борьбе в ноябре 2022 года и молодежный чемпионат Европы по борьбе (до 23 лет) в 2024 году, сообщили в Федерации борьбы Азербайджана.

Там отметили, что решение об организации спортивных соревнований в столице Азербайджана было принято в среду в ходе заседания исполнительного комитета «Объединенного мира борьбы» (UWW).

«5-6 ноября текущего года в Баку пройдет кубок мира по греко-римской борьбе. В 2024 году наша столица также примет чемпионат Европы по борьбе (до 23 лет)», - говорится в сообщении федерации, размещенном на ее сайте.

В вебинаре в онлайн-формате принял участие член бюро UWW, вице-президент Федерации борьбы Азербайджана Намиг Алиев.

Р.Керимов