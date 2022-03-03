Лавров назвал воровством арест Западом активов ЦБ РФ

Арест Западом активов Центрального Банка РФ и частных компаний является воровством, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Наплевали на все свои принципы, которые насаждали на международной арене, в том числе, когда они стали арестовывать активы и Центрального Банка России, и наших частных компаний. Это просто воровство», - сказал он в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

Как подчеркнул министр, «они (Запад - ИФ) отказались от всех тех правил, которые последние 70 с лишним лет внедряли в международную жизнь». «Эти правила они сейчас просто перечеркнули и вернулись к бандитскому, дикому капитализму времен «золотой лихорадки», - сказал Лавров.

Он выразил недоумение тем фактом, что санкции Запада охватили в том числе спортивное движение, культурный обмен. «Вы же помните, что в прежние годы, объявляя санкции против арабских, латиноамериканских стран, Запад постоянно твердил, по крайней мере в Совете Безопасности, что санкции не нацелены на простых людей, санкции нацелены на то, чтобы руководство соответствующего государства почувствовало давление мирового сообщества и изменило свое поведение. Сейчас вообще об этом никто не говорит», - подчеркнул он.

Лавров заверил: «Мы в состоянии противостоять любому давлению. Если у кого-то есть сомнения на сей счет, рекомендую ознакомиться с российской историей, историей Российской Империи, историей Советского Союза и историей тех эпизодов в нашей жизни, когда мы подвергались нашествию вражеских армий».