ЕС дает Молдове 15 млн евро на решение вопросов беженцев из Украины

Европейский Союз предоставит Молдове 15 млн евро для управления миграционным кризисом в связи с беженцами из Украины, заявил европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели в среду на совместном брифинге с президентом Молдовы Майей Санду во время визита в Кишинев.
По словам Вархели, его приезд в Кишинев, вместе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, знак, того, что «Молдова может и дальше рассчитывать на поддержку Евросоюза».
«Молдова продолжает находиться в нашем внимании, она заслуживает поддержки за этот труд: молдаване открыли свои двери украинцам, которые вынужден были бежать из своих домов», - сказал Вархели.
В связи с ситуацией в Украине парламент Молдовы объявил в стране с 24 февраля режим чрезвычайного положения на период 60 дней. За шесть дней конфликта в Молдову въехало 112 тыс. беженцев с Украины. Большая часть из них уже выехала далее, в страны Евросоюза. В то же время, около 50 тыс. беженцев размещены в Молдове.
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