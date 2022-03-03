Лавров обозначил позицию РФ на переговорах с Украиной

Позиция России на переговорах с Украиной сводится к тому, что «Крым - часть РФ, ДНР и ЛНР признаются в административных границах, и нужна демилитаризация Украины», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Крым - это часть России. Признание Донецкой, Луганской народных республик в границах Донецкой и Луганской областей. Демилитаризация, которая должна иметь параметры. Их еще предстоит согласовать», - сказал он в интервью телеканалу «Аль-Джазира».
Как подчеркнул министр, «там (в Украине - ИФ) не должно быть вообще никаких вооружений, которые могут угрожать безопасности Российской Федерации».
«Денацификация. Точно так же, как фашистская Германия была подвергнута такой процедуре. Еще раз призываю: посмотрите видеоматериалы, которые есть в свободном доступе, о том, какой свободой пользуются неонацисты на Украине, когда они устраивают шествия под портретами военных преступников», - заявил Лавров.
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