Лавров обозначил позицию РФ на переговорах с Украиной

Позиция России на переговорах с Украиной сводится к тому, что «Крым - часть РФ, ДНР и ЛНР признаются в административных границах, и нужна демилитаризация Украины», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Крым - это часть России. Признание Донецкой, Луганской народных республик в границах Донецкой и Луганской областей. Демилитаризация, которая должна иметь параметры. Их еще предстоит согласовать», - сказал он в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

Как подчеркнул министр, «там (в Украине - ИФ) не должно быть вообще никаких вооружений, которые могут угрожать безопасности Российской Федерации».

«Денацификация. Точно так же, как фашистская Германия была подвергнута такой процедуре. Еще раз призываю: посмотрите видеоматериалы, которые есть в свободном доступе, о том, какой свободой пользуются неонацисты на Украине, когда они устраивают шествия под портретами военных преступников», - заявил Лавров.