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СНГ 03.03.2022 01:14

Лавров обозначил позицию РФ на переговорах с Украиной

Позиция России на переговорах с Украиной сводится к тому, что «Крым - часть РФ, ДНР и ЛНР признаются в административных границах, и нужна демилитаризация Украины», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Крым - это часть России. Признание Донецкой, Луганской народных республик в границах Донецкой и Луганской областей. Демилитаризация, которая должна иметь параметры. Их еще предстоит согласовать», - сказал он в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

Как подчеркнул министр, «там (в Украине - ИФ) не должно быть вообще никаких вооружений, которые могут угрожать безопасности Российской Федерации».

«Денацификация. Точно так же, как фашистская Германия была подвергнута такой процедуре. Еще раз призываю: посмотрите видеоматериалы, которые есть в свободном доступе, о том, какой свободой пользуются неонацисты на Украине, когда они устраивают шествия под портретами военных преступников», - заявил Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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