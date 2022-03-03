Переговоры России и Украины намечены на четверг - Мединский

Российская делегация ждет украинскую в Брестской области Беларуси на переговоры в четверг, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Ждем их завтра (в четверг - ИФ)», - сказал Мединский журналистам в Брестской области, его заявление транслировалось по «России-24» (ВГТРК)

По его словам, украинская делегация уже выехала из Киева.

«Мы приехали пораньше, как и договаривались. Они, наверное, будут завтра (в четверг-ИФ) с утра. С пониманием относимся к сложности их логистики», - отметил Мединский.

Он сообщил, что повестка переговоров российской и украинской делегаций в Брестской области Беларуси включает вопросы,связанные с режимом прекращения огня.

«Как вы знаете, на прошлой встрече мы обсудили позиции, а также огласили ряд предложений РФ, взаимосвязанных с немедленным режимом прекращения огня. По ряду предложений мы, в общем-то, нашли взаимопонимание даже за столом переговоров (первый раунд был 28 февраля - ИФ), однако по некоторым, наиболее принципиальным из них, что вполне ожидаемо, украинская сторона взяла время на размышление и на консультации с Киевом», - сказал Мединский журналистам в Брестской области.