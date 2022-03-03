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СНГ 03.03.2022 01:21

Путин и Моди по телефону обсудили вопросы эвакуации индийских граждан из Украины - Кремль

По инициативе индийской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«Обсуждены вопросы эвакуации индийских граждан, находящихся в настоящее время в Украине», - сообщила пресс-служба Кремля.

«Путин подчеркнул, что все необходимые указания даны, и российские военные делают все возможное, чтобы обеспечить безопасный вывоз граждан Индии из зоны боевых действий и их возвращение на родину. Российская сторона, в частности, старается организовать срочную эвакуацию группы индийских студентов из Харькова через гуманитарный коридор по кратчайшему маршруту в Россию. Вместе с тем, по последней информации, эти студенты фактически взяты в заложники украинскими силовиками, которые используют их в качестве живого щита и всячески препятствуют выезду на российскую территорию. Ответственность в данном случае полностью лежит на киевских властях», - говорится в сообщении.

Лидеры условились о продолжении тесного взаимодействия в целях обеспечения безопасности индийских граждан в Украине.

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Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, \КОНТАКТЫ, УКРАИНА


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