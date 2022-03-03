Путин и Моди по телефону обсудили вопросы эвакуации индийских граждан из Украины - Кремль

По инициативе индийской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
«Обсуждены вопросы эвакуации индийских граждан, находящихся в настоящее время в Украине», - сообщила пресс-служба Кремля.
«Путин подчеркнул, что все необходимые указания даны, и российские военные делают все возможное, чтобы обеспечить безопасный вывоз граждан Индии из зоны боевых действий и их возвращение на родину. Российская сторона, в частности, старается организовать срочную эвакуацию группы индийских студентов из Харькова через гуманитарный коридор по кратчайшему маршруту в Россию. Вместе с тем, по последней информации, эти студенты фактически взяты в заложники украинскими силовиками, которые используют их в качестве живого щита и всячески препятствуют выезду на российскую территорию. Ответственность в данном случае полностью лежит на киевских властях», - говорится в сообщении.
Лидеры условились о продолжении тесного взаимодействия в целях обеспечения безопасности индийских граждан в Украине.
Азербайджан и Куба обсудили перспективы сотрудничества
Баку и Исламабад обсудили развитие сотрудничества между ВМС
Новак: за год ситуация должна выправиться
Баку примет молодежный чемпионат Европы по борьбе
Арестован начальник управления Минобороны Азербайджана - СМИ
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Кампания на Новруз от Yelo Bank для вашего бизнеса
Клиенты доверяют свои депозиты Yelo Bank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров