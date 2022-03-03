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СНГ 03.03.2022 01:23

Токаев заявил Зеленскому о важности достижения договоренностей на переговорах Украины с РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о важности достижения договоренностей на переговорах с РФ, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Как отмечается в сообщении, телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Собеседники обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины.

«Касым-Жомарт Токаев заявил о важности достижения договоренности на переговорах с целью остановки и дальнейшего прекращения боевых действий в Украине», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Казахстана.

Главы государств договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере, отмечается в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, ЗЕЛЕНСКИЙ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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