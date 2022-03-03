Зеленский обсудил с эмиром Катара ситуацию в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани обсудил военную ситуацию в Украине и некоторые двусторонние вопросы. «Благодарен за безусловную поддержку Украины в столь сложный момент», - написал Зеленский на своей странице в Facebook.

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