Зеленский обсудил с эмиром Катара ситуацию в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани обсудил военную ситуацию в Украине и некоторые двусторонние вопросы.
«Благодарен за безусловную поддержку Украины в столь сложный момент», - написал Зеленский на своей странице в Facebook.
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