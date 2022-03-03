Боррель созывает внеочередной совет ЕС по иностранным делам

Внеочередной совет ЕС по иностранным делам пройдет 4 марта под председательством главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля с участием приглашенных лидеров. «На пятницу я созываю внеочередной Совет ЕС по иностранным делам», - написал Боррель в своем твиттере. Он добавил, что пригласил на заседание главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, госсекретаря США Энтони Блинкена, главу МИД Великобритании Лиз Трасс, главу МИД Канады Мелани Жоли и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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