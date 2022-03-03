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СНГ 03.03.2022 01:34

США выдворяют российского сотрудника секретариата ООН, Россия готовит ответ

США выдворяют российского сотрудника секретариата ООН, Россия готовит ответ этот шаг и призывает американскую сторону не идти на дальнейшую эскалацию, заявили в среду в МИД России.

«США в нарушение всех пониманий и своих обязательств в рамках Устава ООН и Соглашения с принимающей стороной продолжают в буквальном смысле выдавливать российских представителей из ооновских структур», - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она отметила, что «выслав 12 дипломатов из Постпредства России при ООН, американцы выдворяют последнего нашего офицера, официально прикомандированного к управлению по военным вопросам Департамента миротворческих операций».

«При этом не выдают визы другим кандидатам от российского Минобороны, давно утвержденным на замещение соответствующих должностей», - заявила Захарова.

По ее словам, «все это происходит на фоне явного попустительства со стороны как самого генсекретаря ООН, так и ооновского Секретариата, покорно играющих роль статистов перед лицом творящегося беспредела».

«Принимать это не собираемся и прямо говорим, что ответим по двусторонней линии применительно, например, к американской квоте на дипприсутствие в Москве, которая по-прежнему засчитывается с учетом численности нашей миссии в Нью-Йорке». - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Она сообщила, что «речь может также идти о выдворении дипломатов США, хотя нам не хотелось бы вновь прибегать к данной мере».

«Но демонстрируемая Вашингтоном наглость, его нежелание или неспособность договариваться попросту не оставляют иного выбора», - добавила она.

«Призываем американскую сторону проявить благоразумие, не идти на дальнейшую эскалацию», - подчеркнула Захарова.

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Тэги: РОССИЯ, США, ООН, ВЫДВОРЕНИЕ


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