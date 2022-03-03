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СНГ 03.03.2022 01:36

Командующий украинскими силами провел телефонный разговор с военачальниками США

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в среду провел телефонный разговор с командующим Европейским командованием Вооруженных сил США, верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО Тодом Уолтерсом и главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

Залужный сообщил в соцсети Facebook, что проинформировал собеседников о развитии военной ситуации в Украине. Он поблагодарил американскую сторону за поддержку и отметил, что надеется на дальнейшую помощь со стороны партнеров.

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Тэги: УКРАИНА, США, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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