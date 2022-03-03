Oracle прекратила все операции в России

Американская Oracle Corp., один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения, объявила о прекращении операций в России. «От лица 150 тыс. наших сотрудников по всему миру и в поддержку избранного правительства Украины и народа Украины, Oracle Corporation прекратила все операции в Российской Федерации», - заявила компания в Twitter.

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