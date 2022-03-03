Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8908 RUR   0.0155 GBR   2.2629 TRY   0.1222

Цена на нефть

01.03 $/bbl +/- WTI 103.41 +7.69 Brent 104.97 +7.00

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.03.2022 01:40

ЕС готов предпринять дополнительные финансовые ограничения по отношению к РФ - зампред ЕК

Исполнительный зампред Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что после отключения семи банков РФ от платежной системы SWIFT и замораживания активов Центробанка России, Евросоюз готов «идти ещё дальше» в своих санкциях.

«Речь идет о жесткой реакции, как мы и говорили. Мы продолжаем наблюдать за ситуацией на местах, и мы готовы принять дополнительные ограничительные меры в отношении российской финансовой системы», - сказал Домбровскис в среду на пресс-конференции в Брюсселе после видеоконференции министров экономики и финансов ЕС.

Он сообщил, что список российских банков, отключенных от SWIFT, обсуждался государствами-членами ЕС и их международными партнерами.

Зампред ЕК также подчеркнул важность, по его выражению, меры по замораживанию активов и запрету транзакций российского Центробанка.

Домбровскис сообщил, что в ЕС уже видят результат - сильные последствия санкций для российского финансового рынка. «И мы готовы идти еще дальше», - заявил исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии.

Как сообщалось, постановление Совета ЕС о замораживании активов Банка России было опубликовано в «Официальном журнале» Евросоюза в ночь на понедельник.

«Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России», - говорится в документе.

В среду было объявлено, что Евросоюз отключил от международной системы платежей SWIFT банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ


Похожие новости


Еврокомиссия готовится запретить судам под российским флагом входить в морские порты ЕС - премьер Литвы ЕС принял решение об отключении от SWIFT 7 банков РФ Власти ЕС включили в санкционные списки Пескова и еще 25 россиян Главы МИД ЕС решили заморозить активы ЦБ РФ - Боррель В ЕС подтвердили намерение заморозить активы ЦБ РФ и ограничить доступ к SWIFT ЕС запретит трансляцию Russia Today, Sputnik и их филиалы - глава ЕК

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az