ЕС готов предпринять дополнительные финансовые ограничения по отношению к РФ - зампред ЕК

Исполнительный зампред Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что после отключения семи банков РФ от платежной системы SWIFT и замораживания активов Центробанка России, Евросоюз готов «идти ещё дальше» в своих санкциях.

«Речь идет о жесткой реакции, как мы и говорили. Мы продолжаем наблюдать за ситуацией на местах, и мы готовы принять дополнительные ограничительные меры в отношении российской финансовой системы», - сказал Домбровскис в среду на пресс-конференции в Брюсселе после видеоконференции министров экономики и финансов ЕС.

Он сообщил, что список российских банков, отключенных от SWIFT, обсуждался государствами-членами ЕС и их международными партнерами.

Зампред ЕК также подчеркнул важность, по его выражению, меры по замораживанию активов и запрету транзакций российского Центробанка.

Домбровскис сообщил, что в ЕС уже видят результат - сильные последствия санкций для российского финансового рынка. «И мы готовы идти еще дальше», - заявил исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии.

Как сообщалось, постановление Совета ЕС о замораживании активов Банка России было опубликовано в «Официальном журнале» Евросоюза в ночь на понедельник.

«Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России», - говорится в документе.

В среду было объявлено, что Евросоюз отключил от международной системы платежей SWIFT банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.