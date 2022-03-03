Трамп считает нужным работать над сделкой для прекращения боев на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о необходимости работать над соглашением с РФ для прекращения боев на Украине.
"Нужно что-то делать с этим, прямо сейчас", - приводит его слова издание The Hill.
"Здесь надо работать над сделкой", - добавил он. Трамп при этом осудил действия РФ на Украине и призвал положить конец боевым действиям.
"Однако они (власти РФ - ИФ) не уважают США. А США со своей стороны просто ничего не предпринимают", - добавил бывший президент.
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