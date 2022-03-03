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СНГ 03.03.2022 10:02

Трамп считает нужным работать над сделкой для прекращения боев на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о необходимости работать над соглашением с РФ для прекращения боев на Украине.

"Нужно что-то делать с этим, прямо сейчас", - приводит его слова издание The Hill.

"Здесь надо работать над сделкой", - добавил он. Трамп при этом осудил действия РФ на Украине и призвал положить конец боевым действиям.

"Однако они (власти РФ - ИФ) не уважают США. А США со своей стороны просто ничего не предпринимают", - добавил бывший президент.

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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