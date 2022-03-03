Законодатели США приняли резолюцию в поддержку Украины

Палата представителей США приняла резолюцию, в которой заявила о поддержке суверенитета Украины и призвала к "немедленному прекращению огня".
Согласно итогам голосования, законодатели от обеих партий почти единогласно поддержали резолюцию - 426 голоса "за" и три "против".
В резолюции, которая не является обязательной к исполнению, говорится, что законодатели " поддерживают украинский народ в его борьбе".
Конгрессмены "требуют незамедлительного прекращения огня и вывода всех российских сил с территории Украины".
В документе также содержится призыв к США и их союзникам "оказать дополнительную и немедленную помощь в области оборонной безопасности, чтобы помочь Украине справиться с бронетанковыми, воздушно-десантными и другими угрозами".
Отмечается, что американские законодатели "никогда не признают и не поддержат какого-либо незаконного лидера или правительство, контролируемое Россией, установленного с применением силы".
Законодатели отметили, что "поддерживают дальнейшее введение санкций в координации с союзниками и партнерами США" с целью "полной экономической изоляции" Москвы.
Сенат также принял аналогичную резолюцию в прошлом месяце в поддержку Украины.
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