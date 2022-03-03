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Дальнее зарубежье 03.03.2022 10:10

США отложили испытание ракеты во избежание нагнетания напряженности в отношениях с Россией - Пентагон

Соединенные Штаты отложили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с неоснащенной боеголовкой во избежание дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с Россией, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее отдал приказ о переводе сил сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

В этой ситуации, отметил Кирби, отказом от испытательного пуска ракеты Вашингтон демонстрирует, что у него "нет намерения участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или неправильно истолкованы", и что США "является ответственной ядерной державой".

Одновременно министр обороны США Ллойд Остин сказал, что США не могут выполнить просьбу Киева о введении над Украиной бесполетной зоны, поскольку это чревато возникновением мировой войны.

В интервью телеканалу NBC министр сказал, что президент Джо Байден "ясно дал понять, что американские войска не будут воевать с Россией на Украине".

"Если создать бесполетную зону, то, естественно, обеспечение ее соблюдения приведет к контактам с российскими самолетами, а это приведет нас в состояние войны с Россией", - сказал Остин.

Ранее, по сообщениям СМИ, с просьбой о введении США бесполетной зоны над Украиной к Байдену обратился украинский президент Владимир Зеленский.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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