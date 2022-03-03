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Финансы 03.03.2022 10:32

Правительство Японии заморозит активы еще четырех российских банков

Правительство Японии заморозит активы еще четырех российских банков в ответ на операцию на Украине, сообщают японские СМИ со ссылкой на министра финансов Сюнъити Судзуки.

Судзуки заявил журналистам, что Япония поддерживает решение ЕС.

По его словам, среди четырех банков, чьи активы будут заморожены, Банк ВТБ, Банк "Открытие", Совкомбанк и Новикомбанк.

По данным министерства финансов Японии, ограничение вступит в силу в начале апреля.

Ранее Токио уже заморозил активы трех других банков РФ - "Россия", Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ.

Днем ранее Евросоюз заявил, что его члены согласились отключить семь российских банков от ключевой международной платежной сети SWIFT.

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